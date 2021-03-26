Прохожий подобрал на улице пачку денег и стал фигурантом уголовного дела в Москве

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Россия, Москва, Лесная улица Карта всех событий

Неизвестный, подобравший на столичной улице пачку денег, стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах столицы 26 марта.

Мужчина потерял крупную сумму на улице, когда выкидывал мусор. По его словам, в кармане куртки у него лежало 525 тысяч рублей. Однако, когда он вернулся в офис, денег в кармане не нашел. Тогда мужчина решил посмотреть запись с камер наблюдения. На записи он увидел, как незнакомый ему человек подбирает ту самую выроненную пачку денег из кармана.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого ищут. Уточняется, что инцидент произошел на Лесной улице в Москве.

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