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Житель столицы, перезаряжая пистолет, случайно ранил собственного сына
Фото: vyvoz.org

Житель столицы, перезаряжая пистолет, случайно ранил собственного сына

Илья Ашуров

Происшествия

Житель столицы, перезаряжая травматическое оружие, случайно ранил собственного малолетнего сына. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 25 марта. Житель дома на востоке Москвы перезаряжал свой травматический пистолет. При этом рядом с мужчиной находился его 12-летний сын. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля: несколько неосторожных движений привели к непреднамеренному выстрелу. Сын владельца оружия получил несколько непроникающих ранений и был госпитализирован. Жизни ребенка ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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