Мужчина умер во время любовных утех в Москве

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Житель столицы умер во время любовных утех со своей знакомой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах Москвы.

Мужчина пригласил к себе свою подругу, чтобы скоротать вечер. Женщина откликнулась на приглашение, однако все закончилось не так, как она ожидала. Во время интимной близости мужчина отключился. Женщина испугалась и закричала.

Соседи решили вызвать правоохранителей. К приезду полиции мужчина был уже мертв. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. По словам источника «ВМ», погибшему было 60 лет.

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