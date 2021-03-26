Женщина хотела продать детскую кроватку и потеряла 270 тысяч рублей

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У женщины, разместившей объявление о продаже предмета мебели в Москве, украли с банковского счета крупную сумму денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД в пятницу, 26 марта.

Женщина хотела продать ненужную ей детскую кроватку. Она воспользовалась услугами известного сайта для размещения объявлений. Через какое-то время ей позвонила неизвестная и выразила готовность приобрести кроватку.

Злоумышленница выманила у женщины данные банковской карты, отправив ссылку на страницу в интернете, где и нужно было ввести номер карты. Не подозревая о подвохе, продавец указала реквизиты, после чего с ее счета списалось 270 тысяч рублей.

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