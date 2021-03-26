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Диетолог объяснила, в чем заключается опасность колбас и сосисок
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснила, в чем заключается опасность колбас и сосисок

Елена Фролова

Здоровье

Употребление копченых и варено-копченых мясных изделий в регулярном режиме может привести к значительным проблемам со здоровьем. Об этом подробно рассказала спортивный диетолог, член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева.

— В чем заключается опасность данных продуктов? Во-первых, в том, что мяса в них очень мало — 30-40 процентов. Это нельзя назвать мясным продуктом, скорее — мясосодержащим, — отметила эксперт.

Она пояснила, что в такие колбасы и сосиски добавляют много разных усилителей вкуса, например, глутамат натрия, большое количество соли и сахара, а также трансжиры. Согласно результатам многочисленных исследований, глутамат натрия может вызывать привыкание. При этом эксперт добавила, что вред копченой колбасы заключается в способе ее приготовления, во время которого образуются канцерогены, которые еще называют ароматическими углеводородами. Эти «ингредиенты» могут вызывать рак желудка, отмечает ФАН.

По мнению диетолога, ради сохранения собственного здоровья, лучше пересмотреть свои вкусовые предпочтения.

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