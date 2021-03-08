Онколог объяснил, почему колбаса вреднее сигарет

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Онколог, профессор Александр Серяков рассказал, что 50 граммов сырокопченой колбасы по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет. Длительное и постоянное увлечение копченной колбасой и прочими продуктами из красного мяса может увеличить риск развития онкологии и летального исхода.

— Самой опасной с точки зрения канцерогенности является копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения, — пояснил медик.

Он отметил, что сосиски, сардельки, ветчина и мясные консервы официально относятся к канцерогенам.

Серяков рассказал, что, по данным исследований, ежедневное употребление 50 граммов таких переработанных продуктов увеличивает риск развития рака толстой кишки на 18 процентов.

Онколог добавил, что усугубляет ситуацию процесс приготовления мяса. Основным фактором опасности являются мясные продукты, которые подвергаются обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса — термическая обработка, копчение, консервация или соление, передает агентство «Прайм».

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