Врач-гематолог рассказала о связи между группой крови и раком

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Врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала о связи между группой крови и раком. Она сообщила, что группа крови может влиять на предрасположенность человека к онкологии.

Так, пациенты со второй группой на 20 процентов чаще заболевают раком желудка, а люди со второй и четвертой более склоны к раку поджелудочной железы. А пациенты с первой группой крови менее предрасположены к онкологии, в частности к раку кожи, легких и яичников.

Также медик отметила, что специалисты пока не обнаружили связи между группой крови и раком толстого кишечника или молочной железы. Она добавила, что только 20 процентов случаев развития онкологии связаны с генетической предрасположенностью, а остальные 80 процентов с образом жизни человека, передает «Пятый канал».

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