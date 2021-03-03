Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врачи рассказали, признаком какой смертельной болезни может быть несварение желудка
Фото: pixabay.com/ru

Врачи рассказали, признаком какой смертельной болезни может быть несварение желудка

Анастасия Колоскова

Здоровье

Исследование британских медиков показало, что несварение желудка может свидетельствовать о раке поджелудочной железы. Спутником этого смертельного заболевания является неприятный привкус во рту и жжение в области груди.

Уточняется, что неприятные ощущения в животе при этом диагнозе усиливаются после еды и при нахождении в горизонтальном положении.

Также насторожить пациентов должны такие симптомы, как стремительное похудение, отсутствие аппетита, тошнота и проблемы со стулом.

Медики обращают внимание на то, что перечисленные признаки требуют незамедлительного обращения к врачу, сообщает Express.

Ранее врачи перечислили пять часто игнорируемых симптомов рака.

Читайте также: Онкологи назвали признаки ранней стадии рака толстой и прямой кишки

онкологияракпризнаки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте