Врачи рассказали, признаком какой смертельной болезни может быть несварение желудка
Исследование британских медиков показало, что несварение желудка может свидетельствовать о раке поджелудочной железы. Спутником этого смертельного заболевания является неприятный привкус во рту и жжение в области груди.
Уточняется, что неприятные ощущения в животе при этом диагнозе усиливаются после еды и при нахождении в горизонтальном положении.
Также насторожить пациентов должны такие симптомы, как стремительное похудение, отсутствие аппетита, тошнота и проблемы со стулом.
Медики обращают внимание на то, что перечисленные признаки требуют незамедлительного обращения к врачу, сообщает Express.
Ранее врачи перечислили пять часто игнорируемых симптомов рака.
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