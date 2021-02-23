Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врачи названы пять часто игнорируемых симптомов рака
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врачи названы пять часто игнорируемых симптомов рака

Юлия Курганова

Здоровье

Врачи сообщили, что рак зачастую достаточно трудно обнаружить на ранних стадиях, так как некоторые из самых распространенных симптомов онкологического заболевания не вызывают недомогание. Из-за этого люди их, как правило, игнорируют. Медики назвали пять неожиданных признаков возникающей опухоли, на которые большинство людей не обращают внимания.

Это трудности с глотанием, которые могут указывать на рак пищевода. Отвисшие веки могут говорить о возникновении опухоли в легких, а охриплость может символизировать рак гортани.

Также врачи посоветовали обратиться к специалисту в случае непроходящего вздутия живота, потому что это может быть симптомом рака яичников. Еще нужно обращать внимание на изменение цвета мочи: темно-коричневая моча указывает на рак поджелудочной железы, моча с красным оттенком может быть вызвана раком почек, мочевого пузыря или простаты, сообщается в издании Express.

Читайте также: Онколог назвал симптомы рака ротовой полости

врачираксимптомы заболеваний
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте