Врачи названы пять часто игнорируемых симптомов рака

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Врачи сообщили, что рак зачастую достаточно трудно обнаружить на ранних стадиях, так как некоторые из самых распространенных симптомов онкологического заболевания не вызывают недомогание. Из-за этого люди их, как правило, игнорируют. Медики назвали пять неожиданных признаков возникающей опухоли, на которые большинство людей не обращают внимания.

Это трудности с глотанием, которые могут указывать на рак пищевода. Отвисшие веки могут говорить о возникновении опухоли в легких, а охриплость может символизировать рак гортани.

Также врачи посоветовали обратиться к специалисту в случае непроходящего вздутия живота, потому что это может быть симптомом рака яичников. Еще нужно обращать внимание на изменение цвета мочи: темно-коричневая моча указывает на рак поджелудочной железы, моча с красным оттенком может быть вызвана раком почек, мочевого пузыря или простаты, сообщается в издании Express.

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