Врачи названы пять часто игнорируемых симптомов рака
Врачи сообщили, что рак зачастую достаточно трудно обнаружить на ранних стадиях, так как некоторые из самых распространенных симптомов онкологического заболевания не вызывают недомогание. Из-за этого люди их, как правило, игнорируют. Медики назвали пять неожиданных признаков возникающей опухоли, на которые большинство людей не обращают внимания.
Это трудности с глотанием, которые могут указывать на рак пищевода. Отвисшие веки могут говорить о возникновении опухоли в легких, а охриплость может символизировать рак гортани.
Также врачи посоветовали обратиться к специалисту в случае непроходящего вздутия живота, потому что это может быть симптомом рака яичников. Еще нужно обращать внимание на изменение цвета мочи: темно-коричневая моча указывает на рак поджелудочной железы, моча с красным оттенком может быть вызвана раком почек, мочевого пузыря или простаты, сообщается в издании Express.
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