Астролог рассказал о семейной жизни Шепелева после рождения ребенка

Фото: instagram/dmitryshepelev

Новорожденный ребенок ведущего Дмитрия Шепелева может повторить судьбу своего сводного брата Платона. Об этом рассказала астролог Елена Егорова.

Возлюбленная телеведущего Екатерина Тулупова родила Шепелеву малыша 26 марта 2021 года. Матерью первого сына Шепелева стала покойная певица Жанна Фриске. Из-за смерти артистки, Шепелеву пришлось одному воспитывать мальчика Платона.

По мнению астролога, есть риск, что второго сына Шепелев также будет воспитывать один.

— По его карте мы можем посмотреть взаимоотношения родителей. И в карте отчетливо прослеживается то, что у них, возможно, начнутся некие сложности. Или какие-то обстоятельства будут мешать их теплым чувствам, — отметила Егорова.

Она добавила, что на карте ребенка есть отметки, которые свидетельствуют о том, что его родители не будут вместе.

— Главенствующая роль перейдет традиционно Дмитрию Шепелеву, и он будет занимать главную роль в жизни, воспитании и развитии этого ребенка. Роль мамы уходит на второй план, мама очень слабо проявлена в карте ребенка и очень заметны сложности во взаимоотношениях родителей, — добавила Егорова.

Ранее сообщалось, что дети Шепелева и Тулуповой от прошлых браков не хотели видеть нового члена семьи. Однако спустя время они приняли тот факт, что у них появится брат или сестра, пишет 5-tv.ru.

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