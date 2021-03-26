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Более 70 машин такси эвакуировали за неделю из-за нарушений в Подмосковье
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 70 машин такси эвакуировали за неделю из-за нарушений в Подмосковье

Кирилл Николаев

Транспорт

С 18 по 25 марта в Подмосковье эвакуировали 72 автомобиля за нарушения в сфере таксомоторных перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что при проверке такси всего было выявлено 378 нарушений.

Аналогичные мероприятия также прошли на территории аэропортов Шереметьево и Домодедово. За неделю оттуда эвакуировали десять машин такси. По факту нарушений было составлено 55 административных материалов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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таксиМосковская областьнарушения
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