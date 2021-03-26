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Хиромант рассказал, как по руке определить время свадьбы
Фото: pixabay.com

Хиромант рассказал, как по руке определить время свадьбы

Никита Абрамов

Общество

Линии на руке могут рассказать многое, в том числе о том, когда человек вступит в серьезные отношения и создаст семью. Об этом рассказал хиромант Иван Громов.

Эксперт в первую очередь советует обратить внимание на ближайшую к пальцам горизонтальную линию, которая называется линией сердца.

— Именно она является прямым отражением эмоционального состояния человека в отношениях. Все-таки брак и все, что с этим связано, — это эмоциональная сфера, — рассказал Громов.

По словам хироманта, если эта линия ровная с небольшими восходящими и коротенькими линиями радости, то это говорит о хороших гармоничных отношениях. Он уточнил, что внешняя сторона безымянного пальца отвечает за возраст 30 лет. Внутренняя — 40 лет. Также Громов посоветовал ориентироваться на нисходящие линии, которые отвечают за негативные моменты.

Кроме того, линия брака, расположенная под мизинцем, тоже может говорить о многом. Чем ближе она находится к линии сердца, тем быстрее человек вступит в брак. Однако хиромант подчеркнул, что для линий нет разницы, будет ли брак официально зарегистрирован или нет. Им важнее эмоции и чувства, пишет 5-tv.ru.

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