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Специальная тарифная акция начала действовать для пассажиров ФПК в день рождения
Фото: fpc.ru / Официальный сайт ФПК

Специальная тарифная акция начала действовать для пассажиров ФПК в день рождения

Кирилл Николаев

Транспорт

Пассажиры Федеральной пассажирской компании (ФПК) в день рождения смогут купить билеты со скидкой в десять процентов на все поезда дальнего следования. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили на сайте РЖД.

Специальная тарифная акция «В День рождения лучше поездом!» будет действовать с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года. Вместе с пассажиром в одном вагоне поездку могут совершить не более трех.

Данное предложение не действует при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных документов.

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