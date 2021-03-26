Застрявший контейнеровоз в Суэцком канале не удалось снять с мели

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Очередная попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given закончилась неудачей. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили представители инженерного оператора судна — компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).

К воскресенью, 28 марта, к судну должны прибыть два буксира. На данный момент планируется снизить уровень воды в пустых отсеках контейнеровоза с помощью мощных насосов, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в среду, 24 марта, из-за того, что контейнеровоз, следующий из Китая в Роттердам, отклонился от курса. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать сильный ветер.

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