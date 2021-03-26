Художник Никита Алексеев скончался в возрасте 68 лет

Фото: YouTube /safmuseum

На 69-м году жизни скончался художник Никита Алексеев. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил в своем Facebook галерист Марат Гельман.

Причина смерти художника не уточняется.

Работы Алексеева хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства, а также в частных собраниях.

В 1982 году художник создал в своей однокомнатной квартире галерею «Аптарт», которая поддерживала творчество начинающих деятелей искусства. С 1996 по 2004 год Алексеев возглавлял отдел культуры в еженедельнике «Иностранец».