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«Нажал на мочку и полетел»: Безруков поразмышлял о технологиях будущего
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Нажал на мочку и полетел»: Безруков поразмышлял о технологиях будущего

Никита Абрамов

Звезды

Российский актер Сергей Безруков решил пофантазировать на тему технологий будущего, а также о том, каким образом они повлияют на актеров. По словам артиста, научно-технический прогресс примерно через 30 лет достигнет довольно высокого уровня.

Он предположил, что в будущем изобретут сверхзвуковой способ передвижения, который не будет затратен по времени. Активироваться он будет нажатием специальной кнопочки.

— Кнопочка эта будет в айфоне или смартфоне, но только лет через тридцать, и такие особенные гаджеты, скорее всего, будут находиться у нас в ухе — нажал на мочку и полетел, — пофантазировал Безруков.

При этом актер отметил, что, несмотря на развитие технологий, ему хотелось бы, чтобы сам театр остался без изменений. По его мнению, цифровой формат не даст почувствовать актерам зрительскую отдачу, а тех лишит уникальной игры каждого артиста на сцене, пишет MK.RU.

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