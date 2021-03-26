Владимир Жидкин оценил готовность автодороги М3 «Украина — Середнево — Марьино — Десна»

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Рабочие приступили к финальной стадии строительства автомобильной дороги М3 «Украина — Середнево — Марьино — Десна». Об этом в пятницу, 26 марта, заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, готовность дороги составляет 80 процентов. Работы на первой ее половине уже почти полностью завершены. Новую трассу оснастят современной автоматической системой управления дорожным движением.

— На ней устанавливают наружное освещение, светофоры и шумозащитные экраны общей протяженностью более двух с половиной километров, оборудуют пешеходные тротуары, — отметил Жидкин.

Автодорога протяженностью 12 километров станет поперечным направлением между Киевским и Калужским шоссе. Движение по трассе планируется открыть летом 2021 года. Разрешенная скорость движения составит в районе 60 километров в час.

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