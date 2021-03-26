Жители столицы выбрали название новой станции БКЛ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

На сайте «Активный гражданин» закончилось голосование по выбору названия новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщается на сайте проекта.

— В «Активном гражданине» завершилось голосование за название новой станции БКЛ московского метро, которая располагается на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения. В этом году станция готовится к открытию. Голосование стартовало 24 марта 2021 года, за это время свое мнение высказали 112 тысяч 960 активных граждан, — говорится в сообщении на сайте.

По результатам голосования большинство участников отдали свое предпочтение названию «Народное Ополчение» — 55,02 процента респондентов. Предложенный вариант связан с оформлением станции, которое посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов, а также с памятником героям ополчения, который находится в пешей доступности от новой станции.

Второй вариант «Карамышевская» набрал 35,93 процента голосов. Данное название связано с Карамышевским рубежом обороны Москвы в 1941 году, находившимся под защитой 3-й коммунистической дивизии народного ополчения. Рубеж обороны, в свою очередь назван в честь деревни Карамышево.

Право решать специалистам предоставили 9,05 процента проголосовавших.

Новая станция БКЛ располагается в районе Хорошево-Мневники. Отмечается, что после открытия станция станет самой ближайшей к Серебряному бору, расстояние до которого составит примерно 2,5 километра.

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