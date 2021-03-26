Полицейский на служебном авто сбил насмерть пешехода на западе Москвы
Сотрудник полиции, управляя служебной автомашиной, наехал на пешехода. В результате ДТП пострадавший скончался. Об этом в пятницу, 26 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Инцидент произошел на Кутузовском проспекте, в районе дома 57. Полицейский на служебной машине наехал на пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте. Водитель предпринял все возможные меры для предотвращения ДТП, однако избежать трагедии не удалось.
От травм, полученных в результате ДТП, пешеход скончался.
На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
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