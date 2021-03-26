Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полицейский на служебном авто сбил насмерть пешехода на западе Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Полицейский на служебном авто сбил насмерть пешехода на западе Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 57 Карта всех событий

Сотрудник полиции, управляя служебной автомашиной, наехал на пешехода. В результате ДТП пострадавший скончался. Об этом в пятницу, 26 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте, в районе дома 57. Полицейский на служебной машине наехал на пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте. Водитель предпринял все возможные меры для предотвращения ДТП, однако избежать трагедии не удалось.

От травм, полученных в результате ДТП, пешеход скончался.

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Читайте также: Вооруженный автомобилист был замечен на дорогах Москвы

ДТПМВДпогибший
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте