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Более 100 детских садов, школ и поликлиник введут в эксплуатацию за три года в ТиНАО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 100 детских садов, школ и поликлиник введут в эксплуатацию за три года в ТиНАО

Кирилл Николаев

Город

В течение ближайших трех лет в ТиНАО планируется построить 96 школ и детских садов, а также 15 станций скорой помощи, поликлиник и больничных корпусов. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, две трети этих объектов построят инвесторы. Жидкин отметил, что активное жилищное строительство на территории Новой Москвы предполагает возведение объектов образования и медицины.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что генеральный план развития территорий новой Москвы до 2035 года предполагает возведение 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения.

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поликлиникашколы и детские садыВладимир Жидкин
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