Ребенка спасли из-под завалов обрушившегося дома в ТиНАО
Из-под завалов обрушившегося дома в ТиНАО спасли ребенка. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Отмечается, что до прибытия экстренных служб из-под завалов извлекли одного человека.
— По прибытии пожарные приступили к разбору завалов и поиску людей — со слов соседей, под завалами могут находиться еще два человека. В ходе проведения аварийно-спасательных работ был извлечен из- под завалов живым ребенок, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что на данный момент проводится доследственная проверка.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в поселении Московский в Новой Москве обрушился трехэтажный жилой дом. Предположительная причина обрушения — взрыв баллона с газом.
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