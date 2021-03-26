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Ребенка спасли из-под завалов обрушившегося дома в ТиНАО
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Ребенка спасли из-под завалов обрушившегося дома в ТиНАО

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

Из-под завалов обрушившегося дома в ТиНАО спасли ребенка. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Отмечается, что до прибытия экстренных служб из-под завалов извлекли одного человека.

— По прибытии пожарные приступили к разбору завалов и поиску людей — со слов соседей, под завалами могут находиться еще два человека. В ходе проведения аварийно-спасательных работ был извлечен из- под завалов живым ребенок, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что на данный момент проводится доследственная проверка.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в поселении Московский в Новой Москве обрушился трехэтажный жилой дом. Предположительная причина обрушения — взрыв баллона с газом.

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