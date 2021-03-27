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Американская писательница Беверли Клири скончалась в возрасте 104 лет
Фото: Pexels / Caio

Американская писательница Беверли Клири скончалась в возрасте 104 лет

Анастасия Волоснова

Общество

Детская американская писательница Беверли Клири скончалась на 105 году жизни. Об этом говорится в сообщении издательства Harper Collins на странице в Twitter.

Женщина умерла в пятницу, 25 марта, в городе Кармел в штате Калифорния. Писательница жила в Кармеле с 1960-х годов.

— Мы с грустью сообщаем, что дорогая сердцу автор детских книг Беверли Клири скончалась вчера, 25 марта, в возрасте 104 лет, — говорится в сообщении.

Клири установила стандарты реалистичной детской литературы, опубликовав свою первую книгу Генри Хаггинс еще в 1950-м году. Популярность писательницы среди детей начала расти, ее книги были переведены на 29 языков и продавались в 85 странах. Многим поколениям детей знакомы такие персонажи ее произведений, как мышонок Ральф, Рамона и Бизус Куимби и другие.

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