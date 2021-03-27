Москва вошла в топ-30 столиц мира по качеству воздуха

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Москва вошла в тридцатку лучших столиц по качеству воздуха в мире за 2020 год. Об этом свидетельствуют данные анализа онлайн-платформы IQAir.

Платформа собирает информацию о содержании в атмосфере мелких твердых частиц PM2.5, которые появляются из-за выбросов транспорта, пыли, природных пожаров и строительных работ.

Дышать подобными частицами опасно. Всемирная организация здравоохранения установила безопасную для человека норму — десять и менее микрограммов частиц на кубический метр.

В Москве в 2020 году частиц было в 1,5–2,6 раза меньше, чем в Киеве, Афинах, Варшаве, Белграде и других городах. В столице России PM2.5 на 22 процента ниже, чем в Риме, и на 11 процентов — чем в Париже. Уточняется, что около 30 процентов частиц PM2.5 приходит в Москву с территорий вокруг столицы.

Самый высокий уровень частиц в 2020 году наблюдался в Дели и Дакке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Девять вокзалов Москвы отключат декоративную подсветку во время акции «Час Земли»