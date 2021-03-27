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Петр Бирюков: Уникальный экоцентр будет создан в рамках проекта «Парк Яуза»
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Петр Бирюков: Уникальный экоцентр будет создан в рамках проекта «Парк Яуза»

Василиса Чернявская 

Город

Современный инновационный экоцентр появится в этом году в пойме реки Чермянка, в дальнейшем он станет частью создаваемого «Парка Яуза», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что экоцентр будет построен на месте заброшенной территории, которую местные жители попросили привести в порядок.

— Площадь самого эколого-просветительского центра составит более 1,2 тысячи квадратных метров, — рассказал Петр Бирюков. — В нем планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлабораторию.

Заммэра подчеркнул, что новый центр займется популяризацией экологических профессий будущего.

Экспозиционное пространство планируется разделить на пять зон, каждая из которых будет рассказывать о новых профессиях. Посетители смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста и примерить ряд других профильных профессий.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что оснащение центра рассчитано на гостей разного возраста. Посетить его можно будет самостоятельно, с аудиогидом или в составе группы с экскурсоводом.

Прилегающая к экоцентру территория будет благоустроена. В планах — создание вертикальной фермы, аптекарского огорода и сенсорного сада.

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Петр Бирюков«Парк Яуза»благоустройство
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