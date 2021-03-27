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«Моя любовь»: Валерия рассказала о своих чувствах к маленькой внучке
Фото: instagram.com/valeriya

«Моя любовь»: Валерия рассказала о своих чувствах к маленькой внучке

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица Валерия рассказала о своих чувствах к маленькой внучке Селин. Трогательный пост молодая бабушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Девочка родилась на свет 1 января 2021 года. Ее отцом стали сын Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана Шульгина.

Певица призналась, что из-за работы она не могла уделять своим детям много времени. Сейчас у Валерии нет серьезных забот, поэтому она может проявлять всю свою любовь по отношению к внучке.

К посту Валерия добавила фотографию, на которой держит внучку на руках и, улыбаясь, смотрит в камеру.

— Когда дети росли, не было времени за ними пристально наблюдать, все крутилась как белка в колесе в делах и заботах, как и все мамы, а сейчас есть возможность видеть малейшие изменения, процесс роста нашей внучки — это что-то невероятное. Селин — моя любовь, радость и огромное счастье, — написала артистка.

Певица поблагодарила сына и его жену за «чудо», которое они принесли в семью.

Поклонников умилило искреннее признание певицы.

«Самое большое счастье»; «Здоровья вам всем!»; «Здоровья малышке, вы прямо светитесь в лучах добра»; «Быть бабулей — это такое счастье и радость, пусть растет здоровой, красивой и счастливой», — написали фанаты в комментариях.

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