Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Крупнейший ТПУ на Павелецкой площади достроят до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Крупнейший ТПУ на Павелецкой площади достроят до конца года

Алексей Хорошилов

Город

Строительство транспортно-пересадочного узла на Павелецкой площади силами инвестора планируют завершить в октябре 2021 года. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В состав ТПУ с пассажиропотоком порядка 350 тысяч человек в сутки войдет многофункциональный комплекс. Попасть в него можно будет сразу с двух станций метро «Павелецкая».

— На данный момент на объекте завершены земляные и подземные работы, завершено устройство паспортной системы, на 95 процентов выполнено возведение монолитных и железобетонных конструкций, ведутся строительство внутренних стен и перегородок, а также фасадные работы, — рассказал заместитель мэра.

ТПУ приведет в порядок саму Павелецкую площадь, где, помимо развлекательных и транспортных объектов, появится и коммерческая недвижимость с новыми рабочими местами. Своеобразной «фишкой» транспортно-пересадочного узла станет парк площадью три гектара на крыше торгового комплекса.

Читайте также: Первый тоннель Рублево-Архангельской линии метро планируют начать строить в мае

строительство ТПУМоскваПавелецкая площадь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте