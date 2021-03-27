Крупнейший ТПУ на Павелецкой площади достроят до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Строительство транспортно-пересадочного узла на Павелецкой площади силами инвестора планируют завершить в октябре 2021 года. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В состав ТПУ с пассажиропотоком порядка 350 тысяч человек в сутки войдет многофункциональный комплекс. Попасть в него можно будет сразу с двух станций метро «Павелецкая».

— На данный момент на объекте завершены земляные и подземные работы, завершено устройство паспортной системы, на 95 процентов выполнено возведение монолитных и железобетонных конструкций, ведутся строительство внутренних стен и перегородок, а также фасадные работы, — рассказал заместитель мэра.

ТПУ приведет в порядок саму Павелецкую площадь, где, помимо развлекательных и транспортных объектов, появится и коммерческая недвижимость с новыми рабочими местами. Своеобразной «фишкой» транспортно-пересадочного узла станет парк площадью три гектара на крыше торгового комплекса.

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