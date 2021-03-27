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Первый тоннель Рублево-Архангельской линии метро планируют начать строить в мае
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первый тоннель Рублево-Архангельской линии метро планируют начать строить в мае

Алексей Хорошилов

Город

Проходку первого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро планируют начать в мае 2021 года. В субботу, 27 марта, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Подготовка к началу проходки 1664-метрового тоннеля от «Карамышевской» до «Звенигородской» уже началась. Монтаж тоннелепроходческого комплекса «Натали» планируют начать 30 марта.

— По Рублево-Архангельской линии мы выполнили все необходимые градостроительные проработки, готовы трассировка, расположение станций. В этом году мы хотим выйти на подготовку территории под строительство всех станций линии, — сказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что построить линию планируют в течение трех–четырех лет. Рублево-Архангельская линия протяженностью 20 километров — это новый радиус метро от «Москвы-Сити» до территории Рублево-Архангельское.

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МетроМоскваАндрей Бочкарев
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