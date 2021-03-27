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Одиннадцать остановочных пунктов откроют в этом году на МЦД
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Одиннадцать остановочных пунктов откроют в этом году на МЦД

Алексей Хорошилов

Город
Россия, Москва, поселение Внуковское, квартал № 22Карта всех событий

На Московских центральных диаметрах в этом году откроются 11 новых остановочных пунктов, преимущественно на МЦД-4. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В наивысшей степени готовности, по словам заместителя мэра Москвы, находятся станция Внуково МЦД-4, открытие которой запланировано на апрель этого года, вокзал Восточный, готовящийся к открытию в мае, и остановочный пункт Аминьевская. Его строительство завершат в июне.

— Восточный фактически станет вокзалом для поездов дальнего следования, который перенацелит ряд потоков пассажиров, — сказал Андрей Бочкарев.

Также к запуску в этом году планируются: Щукинская — МЦД-2, Кокошкино — МЦД-4, Апрелевка — МЦД-4, Окружная — МЦД-1, Толстопальцево — МЦД-4, Мещерская — МЦД-4, Матвеевская — МЦД-4, Минская — МЦД-4, Печатники — МЦД-2. Андрей Бочкарев подчеркнул, что запустить МЦД-3 и МЦД-4 планируют до 2024 года.

Читайте также: Первый тоннель Рублево-Архангельской линии метро планируют начать строить в мае

МЦДМоскваАндрей Бочкарев
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