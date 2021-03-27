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«Аплодирую стоя»: Тодоренко поздравила фигуристку Туктамышеву с серебром на ЧМ
Фото: instagram/reginatodorenko

«Аплодирую стоя»: Тодоренко поздравила фигуристку Туктамышеву с серебром на ЧМ

Анастасия Волоснова

Звезды

Ведущая Регина Тодоренко поздравила фигуристку Елизавету Туктамышеву с серебром на чемпионате мира. Пост Тодоренко опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме 24-летняя Елизавета Туктамышева заняла второе место.

Тодоренко отметила, что рада за таких талантливых людей. Она сопроводила пост фотографией, на которой предстала вместе с Туктамышевой.

— А ты говорила, что не получится! И вот наступил день икс, и ты взяла серебро на чемпионате мира — 2021! Аплодирую стоя! Умничка! С недавних пор фигурное катание стало для меня одним из любимейших видов спорта, и я радуюсь появлению таких талантливых друзей и товарищей в моей жизни! — написала ведущая в посте.

Подписчики присоединились к поздравлениям Тодоренко.

«Мои поздравления! Ура! Боец!»; «Спасибо за такой подарок нашей стране!»; «Наши девочки — самые лучшие фигуристки»; «Замечательное выступление! Смотрела, и плакала, и смеялась», — написали фанаты в комментариях.

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СпортРегина Тодоренкофигурное катание
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