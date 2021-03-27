ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 68-й километр Карта всех событий
ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД в столице. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта в субботу, 27 марта.
Инцидент произошел на 68-м километре МКАД перед Волоколамским шоссе. Столкнулись два автомобиля в четвертой и пятой полосах, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Данных о пострадавших пока нет. Движение затруднено на 2,2 километра.
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