Пошлину на вывоз подсолнечного масла из России введут с 1 сентября

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Пошлину на экспорт подсолнечного масла из России введут с 1 сентября 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития в субботу, 27 марта.

Данное решение одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию. Уточняется, что пошлина будет действовать до 1 сентября 2022 года.

— Размер экспортной пошлины составит 70 процентов, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере 1 тысячи долларов, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства «Рейтер», — пояснили в пресс-службе.

Введение пошлины повысит предсказуемость рынка и сохранит стабильные цены на подсолнечное масло для россиян, сообщает РИА Новости.

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