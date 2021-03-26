Посол Италии попросил разрешение на ввоз санкционного пармезана в Россию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Посол Италии в России Паскуале Терраччано попросил убрать сыр пармезан из списка запрещенных для ввоза в Россию продуктов. Об этом дипломат сообщил в интервью Forbes.

Он отметил, что пармезан незаслуженно попал в список запретов.

— Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций в отношении свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос, — пояснил посол.

Он уточнил, что в Италии не хотят отменять контрсанкции в отношении России, однако хотят исправить техническую ошибку. По его словам, это стало бы дружественным жестом по отношению к России.

Посол добавил, что санкции внесли коррективы в связи между Россией и Италией, но торговые отношения между странами остаются серьезными. Он уточнил, что из-за санкций больше всего пострадал агропромышленный сектор.

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