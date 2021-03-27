СМИ: Тело музыканта Липницкого обнаружили в Москве-реке

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Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок Николина Гора Карта всех событий

Тело известного музыканта Александра Липницкого нашли в Москве-реке, сообщает РЕН ТВ.

Ранее женщина сообщила, что видела, как музыкант утонул в реке возле поселка Николина Гора. По словам местной жительницы, сначала на лед выбежала собака, после чего животное провалилось под лед. Музыкант побежал спасать пса, но не смог выбраться и ушел под воду, рассказала женщина.

После сообщений местной жительницы тело музыканта начали искать в Москве-реке в Подмосковье.

О гибели 68-летнего основателя группы «Звуки Му» также сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий. Он отметил, что артист скончался в четверг, 25 марта.

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