Провалившуюся под лед собаку спасли в Серебряном Бору в Москве

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, памятник природы Серебряный бор Карта всех событий

Спасатели помогли достать провалившуюся под лед собаку в Серебряном Бору в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Во время патрулирования сотрудники поисково-спасательной станции «Озеро Бездонное» заметили человека, который звал их с берега. Оказалось, во время прогулки собака мужчины выбежала на лед озера и провалилась в воду.

Спасатели подняли животное из воды с помощью ловчей петли и на спасательном судне доставили собаку владельцу. В пресс-службе уточнили, что животное не пострадало.

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