«Жена довела»: Марк Горонок попал в больницу с обширным инфарктом

Фото: instagram/markgoronok

Актера Марка Горонка госпитализировали в больницу с обширным инфарктом. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.

Горонок почувствовал боли в груди и вызвал врачей, которые диагностировали у него инфаркт. Медики оценивают состояние 47-летнего актера как тяжелое.

— Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает. Жена довела своими сообщениями, все плохо. Она мне не звонила... Врачи сказали, что если еще один такой же приступ — то все, — признался актер.

Врачи предупреждали, что у артиста могут начаться проблемы с сердцем, но Горонок не хотел ложиться в больницу.

Актер считает, что инфаркт случился у него на нервной почве из-за ссоры с женой Анной. Ранее она рассказала, как муж солгал друзьям о ее смерти ради денег на алкоголь. Горонок объяснил, что жена и знакомые неправильно его поняли.

— Я не говорил об этом! Меня не так поняли! Жена перешла все границы, а мне не дали даже высказаться! О каком алкоголе пошла речь? И судьи кто? Анонимные наркоманы? Одним словом, меня просто смешали с грязью беспочвенно и с сомнительными свидетелями со стороны Анны... Мне кажется, она просто хочет заработать на крахе нашей семьи, — заявил артист.

Кроме того, актер признался, что обеспокоен состоянием своей матери. Вместе с ней в 2019-м актер попал в ДТП, из-за чего женщине пришлось перенести несколько операций. Он уточнил, что она стала инвалидом второй группы.

— После всего пережитого мама не хотела жить... До ДТП она работала, занимала престижную должность, а теперь вынуждена оставить в прошлом активную жизнь, — объяснил Горонок.

По его словам, виновники аварии до сих пор не наказаны, что волнует его семью, пишет StarHit.

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