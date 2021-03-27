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Мужчину обвинили в убийстве таксиста на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчину обвинили в убийстве таксиста на юго-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
саратовский проездКарта всех событий

Мужчину обвинили в убийстве таксиста на юго-востоке Москвы. Об этом говорится на официальном сайте ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел в субботу, 26 марта, в автомобиле, припаркованном в Саратовском проезде. В салоне машины было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранениями. Потерпевший работал таксистом и вечером 26 марта выполнял один из заказов.

Полиция задержала подозреваемого 2002 года рождения. Молодой человек признал свою вину. Он сообщил, что напал на водителя в результате конфликта из-за разногласий по оплате поездки.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в скором времени ему будет избрана пера пресечения. Расследование продолжается.

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