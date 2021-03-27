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Уголовное дело возбудили после гибели двух человек на станции Покровское в Москве
Фото: СК РФ

Уголовное дело возбудили после гибели двух человек на станции Покровское в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Покровское Карта всех событий

Уголовное дело возбудили по факту гибели двух человек на Курском направлении железной дороги в Москве. Об этом рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Инцидент произошел в субботу, 27 марта, на станции Покровское. Электропоезд сбил мужчину и женщину, когда они пытались забраться на платформу. Пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи продолжают осматривать место происшествия и допрашивать свидетелей.

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