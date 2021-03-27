Электричка сбила насмерть двоих человек на платформе на юге Москвы

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Покровское Карта всех событий

На юге столицы электропоезд сбил насмерть двоих человек, которые стояли на платформе Покровская на улице Подольских курсантов. Мужчина и женщина получили смертельные ранения.

Электричка зацепила еще одного человека, которого в результате происшествия затянуло под платформу. Пострадавший сумел выжить, его пытаются достать оттуда.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что электричка насмерть сбила 14-летнюю девочку в районе станции Лось. По факту гибели подростка следователи начали доследственную проверку.

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