Электричка сбила насмерть двоих человек на платформе на юге Москвы
На юге столицы электропоезд сбил насмерть двоих человек, которые стояли на платформе Покровская на улице Подольских курсантов. Мужчина и женщина получили смертельные ранения.
Электричка зацепила еще одного человека, которого в результате происшествия затянуло под платформу. Пострадавший сумел выжить, его пытаются достать оттуда.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что электричка насмерть сбила 14-летнюю девочку в районе станции Лось. По факту гибели подростка следователи начали доследственную проверку.
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