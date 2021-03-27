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Подросток-зацепер погиб на крыше электрички в Подмосковье
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Подросток-зацепер погиб на крыше электрички в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия

В Подмосковье один подросток-зацепер пострадал и еще один погиб. Об этом сообщается в субботу, 27 марта, на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В пятницу, 26 марта, примерно в 22:49 на крыше электрички, которая следовала по маршруту Чехов — Царицыно, обнаружили подростков. Во время движения состава один из них получил травмы несовместимые с жизнью, второй от госпитализации отказался.

В настоящее время проводится проверка в связи с инцидентом, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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