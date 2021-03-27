Эксперт оценил готовность России к запуску безопасного интернета

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Степень технической готовности России к запуску собственного безопасного интернета оценил член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

По его мнению, пока трудно однозначно ответить на вопрос о том, готова ли наша страна к этому.

— Вспоминается старый анекдот. Знатокам передачи «Что? Где? Когда?» задают вопрос от военнослужащего из Дальнего Востока: «Где находятся стартовые площадки таких-то ракет?». Игроки совещаются, потом капитан команды заявляет: «Я решил, что наш ответ — «мы не знаем». Ведущий: «Ответ правильный, приз уходит знатокам!». На данный момент по теме отечественной Сети на самом деле есть много разных мнений. Лично я полагаю, что Россия не совсем готова к этому, — объяснил эксперт.

Для того чтобы разъяснить свою точку зрения, он привел аналогию. Например, есть коттеджный поселок, в который проведен электрический интернет-кабель из близлежащего города. Однажды мэр этого населенного пункта ссорится с администрацией поселка и начинает угрожать перерезать провод. В такой ситуации, по мнению Игоря Ашманова, поселку надо приобрести дизельный генератор, чтобы исключить зависимость от города, отмечает «Царьград». При этом эксперт добавил, что, конечно, есть сложности, которые нельзя не учитывать.

Безопасный устойчивый интернет — аналогичное решение. Однако, по словам спикера, у Соединенных Штатов есть доменные имена, маршрутизация и сертификаты шифрования.

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