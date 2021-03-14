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Захарова: Западные страны сами инициировали процесс регулирования интернета
Фото: МИД РФ

Захарова: Западные страны сами инициировали процесс регулирования интернета

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Западные страны сами инициировали процесс регулирования интернет-пространства. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, Запад своими действиями ускорил то, на что Россия долго не решалась.

— Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий, — отметила Мария Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что информационная кампания, направленная против российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», еще продолжается.

Читайте также: Захарова заявила, что Россия не участвует в политической гонке вакцин

Мария ЗахароваМИД РФИнтернет
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