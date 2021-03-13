Мария Захарова рассказала о борьбе с «грязной кампанией» против «Спутника V»

Фото: МИД РФ

Информационная кампания, направленная против российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», еще продолжается. Об этом в субботу, 13 марта, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, эта кампания продолжается уже несколько месяцев.

— Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или у себя на территории, — рассказала представитель МИД.

Однако это не означает, что «эта грязная информационная кампания завершена», подчеркнула Захарова в эфире «Соловьев Live».

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, заявил в эфире передачи, что к провокациям, направленным против российской вакцины от COVID-19 могут быть причастны «спецслужбы других государств».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что эффективная борьба России с COVID-19 раздражает «русофобские круги Запада», так как страны менее успешно справляются с заболеванием.

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