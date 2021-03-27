«Репетируем»: Влад Топалов показал, как поет народную песню вместе с сыном
Певец Влад Топалов опубликовал новое видео на своей странице в Instagram. На нем он исполняет фрагмент из песни донских казаков «По Дону гуляет казак молодой» вместе со своим маленьким сыном Михаилом.
— Репетируем! — подписал публикацию исполнитель.
Поклонники Топалова оценили совместное исполнение песни.
«Копия мамочки»; «Видно, как переживает... В роль вошел»; «Милаши», — поделились подписчики.
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