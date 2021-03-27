Началась проверка по факту обнаружения тела младенца в подмосковном Егорьевске

Фото: СК РФ

Началась проверка по факту обнаружения тела младенца в комплексе переработки отходов в Егорьевске. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Тело маленького мальчика обнаружили на сортировочной ленте на перерабатывающем заводе в подмосковном Егорьевске.

По факту произошедшего организовали проверку. Следователи осмотрели помещение и опросили сотрудников комплекса. Специалисты планируют изъять записи с камер видеонаблюдения и провести экспертизы.

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