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Севший на мель контейнеровоз в Суэцком канале сдвинулся с места
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Севший на мель контейнеровоз в Суэцком канале сдвинулся с места

Иван Юминов

В мире

Застрявший при прохождении Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given слегка сдвинулся с места. Об этом стало известно в субботу, 27 марта.

Это произошло после того, как с места инцидента вывезли около 20 тысяч тонн песка. Ранее стало известно о том, что судно, принадлежащее японской компании, встало поперек южной части Суэцкого канала в Египте из-за сильного ветра и песчаной бури. Его не удалось вытащить с помощью буксиров.

Судно водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров пытаются освободить несколько международных компаний, отмечает ТАСС.

Читайте также: Застрявший контейнеровоз в Суэцком канале не удалось снять с мели

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