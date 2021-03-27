Онищенко объяснил, почему украинцы лечатся от коронавируса препаратом для скота

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Ситуация, при которой украинцы самостоятельно лечатся от коронавируса препаратом для скота, говорит о полном безразличии политического руководства Украины к сфере здравоохранения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

— Это просто преступление. На войну у них есть лишние деньги, а на закупку препаратов, необходимых для лечения больных, — нет. Не существует практики применения ветеринарных препаратов для лечения людей, — пояснил Онищенко.

Он напомнил, что лекарства для скота сильно уступают в качестве по сравнению с препаратами, разработанными для людей, даже если они сходны по своим функциям. Они очищены не так тщательно, а значит, их применение для лечения человека недопустимо.

По мнению Онищенко, правоохранительные органы Украины имеют право на открытие уголовных дел, если применение ветеринарных лекарств будет замечено в медицинской практике. На данный момент известно лишь о случаях самостоятельного использования данных препаратов больными.

— Важно понимать, кто советует людям его вводить. Не больных же за это наказывать! Больные хотят жить! — отметил Онищенко.

Ранее ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская заявила, что некоторые украинцы с COVID-19 начали внутримышечно вводить «Ивермектин» для борьбы с вирусом. Препарат зарегистрирован в перечне ветеринарных лекарств, которые людям можно принимать только перорально по указанию врача.

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