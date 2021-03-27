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Актриса Джессика Альба объявила об уходе из кино из-за проблем со здоровьем
Фото: Instagram / jessicaalba

Актриса Джессика Альба объявила об уходе из кино из-за проблем со здоровьем

Иван Юминов

Звезды

Американская актриса Джессика Альба перестанет сниматься в кино из-за проблем со здоровьем, которые преследуют ее с детства.

— Моя мать болела раком в очень молодом возрасте, когда ей было около 20 лет. Я выросла с хронической болезнью. До 11 лет мне сделали пять операций, — рассказала она.

Альба не хочет, чтобы ее состояние усугубилось, а ее дети это видели. Она желает, чтобы они росли счастливыми, поэтому отныне собирается заниматься ими, своим здоровьем и бизнесом, сообщает издание Entertainment Tonight.

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