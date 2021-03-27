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Корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке достроят в 2023 году
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке достроят в 2023 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с3Карта всех событий

Работы по возведению корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке будут завершены в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в субботу, 27 марта.

Уточняется, что площадь здания составит 9,5 тысяч квадратных метров.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, медучреждение в Коммунарке станет одним из шести многопрофильных онкологических центров города.

— Сейчас идет проектирование нового корпуса, его строительство планируется завершить в 2023 году, — сказал заммэра.

Он отметил, что в пятиэтажном корпусе разместят дневной стационар для радиотерапевтического лечения на 20 коек, радиологический блок, отделение радиотерапии.

Андрей Бочкарев добавил, что корпус будет оснащен современным оборудованием. Там будут реализовываться новейшие диагностические возможности. Так, будет построена лаборатория радиоизотопной диагностики, с помощью которой медики смогут выявлять онкологию на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе.

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больницаКоммунаркаАндрей Бочкарев
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