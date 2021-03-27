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Певицу Бейонсе обокрали на один миллион долларов
кольцо Бейонсе

Певицу Бейонсе обокрали на один миллион долларов

Иван Юминов

Звезды

Из помещений складов в Лос-Анджелесе похитили вещи певицы Бейонсе на сумму в один миллион долларов. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах города в субботу, 27 марта.

Воры пробрались в хранилища дважды за месяц. Они украли дорогие сумки и платья певицы. В течение недели после первого ограбления они также похитили вещи одного из ее стилистов. Число краж вещей у знаменитостей в США в последнее время участилось — так, недавно были похищены фото и личные вещи певицы Майли Сайрус, отмечает TMZ.

Полиция города проводит проверку, но пока они не смогли обнаружить злоумышленников.

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