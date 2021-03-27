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«Люблю свою жизнь»: Полина Гагарина выложила фото в день рождения
Фото: instagram.com/gagara1987

«Люблю свою жизнь»: Полина Гагарина выложила фото в день рождения

Иван Юминов

Звезды

Певица Полина Гагарина опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На нем она благодарит своих поклонников и друзей за поздравления с днем рождения.

— Друзья, спасибо всем за поздравления. Я счастлива и благодарна каждому! Я очень люблю свою жизнь и уверена, что впереди только интереснее и выше! — написала артистка.

Она также попросила фанатов желать побольше здоровья ей и ее семье.

«Желаю успехов, любви, счастья, а самое главное, здоровья тебе и твоим деткам»; «Полиночка!!! С днем появления!!!»; «Замуж выходи, новых премий, удачных выступлений, рожай еще детей» — пожелали ей подписчики.

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Полина Гагаринадень рожденияпоздравление
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